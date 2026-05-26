́ ́ , ́ RDV Au conservatoire Tyndo Thouars
́ ́ , ́ RDV Au conservatoire Tyndo Thouars vendredi 5 juin 2026.
Thouars
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RDV Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Après avoir visité le chantier du conservatoire de musiques et de danses dans l’Hôtel Tyndo en 2014, Claudette Fuzeau est de retour pour la décennale. Avec un guide-conférencier, elle vous invite à une visite toujours plus décalée !
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Après avoir visité le chantier du conservatoire de musiques et de danses dans l’Hôtel Tyndo en 2014, Claudette Fuzeau est de retour pour la décennale. Avec un guide-conférencier de Pays d’art et d’histoire en Thouarsais, elle vous invite à une visite toujours plus décalée !
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RDV Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64 service.patrimoine@thouars.fr
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English : ́ ́ , ́
After visiting the construction site of the conservatory of music and dance in the Hôtel Tyndo in 2014, Claudette Fuzeau is back for the decennial. With a guide, she invites you on an even more offbeat tour!
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L’événement ́ ́ , ́ Thouars a été mis à jour le 2026-05-23 par Maison du Thouarsais
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