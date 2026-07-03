Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Paysages Thouarsais Au musée Henri Barré Thouars
mercredi 19 août 2026 · Au musée Henri Barré · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Paysages Thouarsais
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
En prenant exemple sur les tableaux de Fernand Serreau présentées au Musée de Thouars, réalise un paysage de notre territoire, à l’aquarelle.
Réservation obligatoire.
En prenant exemple sur les tableaux de Fernand Serreau présentées au Musée de Thouars, réalise un paysage de notre territoire, à l’aquarelle.
Réservation obligatoire. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
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English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Paysages Thouarsais
Taking inspiration from Fernand Serreau’s paintings on display at the Thouars Museum, create a landscape of our region using watercolors.
Reservations required.
L’événement Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Paysages Thouarsais Thouars a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Thouarsais
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