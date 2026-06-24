Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini Place du Château Thouars
Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini Place du Château Thouars jeudi 20 août 2026.
Thouars
Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini
Place du Château Cour du Château Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ? Dans le cadre de 4 soirées proposées par le département des Deux-Sèvres, venez vivre une expérience culturelle unique avec Opéra d’été . Installez-vous confortablement sous les étoiles
et laissez-vous emporter…
Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ? Dans le cadre de 4 soirées proposées par le département des Deux-Sèvres, venez vivre une expérience culturelle unique avec Opéra d’été . Installez-vous confortablement sous les étoiles
et laissez-vous emporter par la magie des plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques retransmises sur grand
écran.
Cet été à Thouars, découvrez un opéra à l’orchestration luxuriante et au lyrisme ardent, Madame Butterfly de
Giacomo Puccini. Créée en 1904, sa partition nourrie de couleurs orientales traduit avec intensité le contraste entre la
brutalité de l’officier Pinkerton et la vulnérabilité de Butterfly, aussi fragile que les ailes d’un petit papillon.
Que vous soyez amateur d’opéra ou curieux, venez partager un moment d’exception, accessible à tous. .
Place du Château Cour du Château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65
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English : Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini
What if you could experience the opera as if you were actually there? As part of a series of four evenings organized by the Deux-Sèvres department, come enjoy a unique cultural experience with “Opéra d’été.” Make yourself comfortable under the stars
and let yourself be swept away…
L’événement Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini Thouars a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Thouarsais
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