Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini Place du Château Thouars

Thouars

Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini

Place du Château Cour du Château Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ? Dans le cadre de 4 soirées proposées par le département des Deux-Sèvres, venez vivre une expérience culturelle unique avec Opéra d’été . Installez-vous confortablement sous les étoiles

et laissez-vous emporter…

Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ? Dans le cadre de 4 soirées proposées par le département des Deux-Sèvres, venez vivre une expérience culturelle unique avec Opéra d’été . Installez-vous confortablement sous les étoiles

et laissez-vous emporter par la magie des plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques retransmises sur grand

écran.

Cet été à Thouars, découvrez un opéra à l’orchestration luxuriante et au lyrisme ardent, Madame Butterfly de

Giacomo Puccini. Créée en 1904, sa partition nourrie de couleurs orientales traduit avec intensité le contraste entre la

brutalité de l’officier Pinkerton et la vulnérabilité de Butterfly, aussi fragile que les ailes d’un petit papillon.

Que vous soyez amateur d’opéra ou curieux, venez partager un moment d’exception, accessible à tous. .

Place du Château Cour du Château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini

What if you could experience the opera as if you were actually there? As part of a series of four evenings organized by the Deux-Sèvres department, come enjoy a unique cultural experience with “Opéra d’été.” Make yourself comfortable under the stars

and let yourself be swept away…

L’événement Festival au fil du Thoue Madame Butterfly de Giacomo Puccini Thouars a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Thouarsais