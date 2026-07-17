Visites sur le pouce l’hôtel Tyndo… de bas en haut ! Dans la cour haute de Tyndo Thouars

Informations pratiques

Thouars

Visites sur le pouce l’hôtel Tyndo… de bas en haut !

Dans la cour haute de Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 15:45:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Profitez d’une expérience de visite insolite en explorant de la cave au grenier cet hôtel particulier du XVe siècle, aujourd’hui Conservatoire de musiques et de danses. Vous y admirerez la cave médiévale, une tourelle d’escalier, des cheminées décorées… et plus encore !

Vous avez 45 minutes devant vous ? Profitez d’une pause patrimoniale avec ces visites courtes et insolites !

Profitez d’une expérience de visite insolite en explorant de la cave au grenier cet hôtel particulier du XVe siècle, aujourd’hui Conservatoire de musiques et de danses. Vous y admirerez la cave médiévale, une tourelle d’escalier, des cheminées décorées… et plus encore !

Visite proposée dans le cadre des 10 ans de la restauration de l’hôtel Tyndo .

Dans la cour haute de Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Visites sur le pouce l’hôtel Tyndo… de bas en haut !

Enjoy an unusual tour experience as you explore this 15th-century mansion, now a Conservatoire de musiques et de danses, from cellar to attic. Admire the medieval cellar, staircase turret, ornate fireplaces? and much more!

L’événement Visites sur le pouce l’hôtel Tyndo… de bas en haut ! Thouars a été mis à jour le 2026-05-28 par Maison du Thouarsais