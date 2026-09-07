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L’univers du chiot, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

samedi 10 octobre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès

L’univers du chiot, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Parc des expositions
Adresse
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès
Ville
30340 Méjannes-lès-Alès
Département
Gard

L’univers du chiot 10 et 11 octobre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

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