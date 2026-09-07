AGENDA · Méjannes-lès-Alès
L’univers du chiot, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
samedi 10 octobre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès
Informations pratiques
L’univers du chiot 10 et 11 octobre Parc des expositions Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 54 40 36 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eventscom.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://salon-du-chiot.com »}]
L’événement canin n°1 engagé envers l’adoption responsable et le bien être animal; Salon Foire
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