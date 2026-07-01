Informations pratiques

Beaune

Lupin contre Monte Cristo escape game géant dans la ville

Départs place Carnot Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le jeu Lupin dans la Ville prend place à Beaune !

Ce jeu de piste à énigmes se déroulera dans le centre-ville de Beaune le samedi 18 juillet après-midi.

Les joueurs ont rendez-vous à 13h30, 14h, ou 14h30, sous le kiosque à musique de la place Carnot.

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), ce jeu donne un nouveau regard ludique et original sur la ville. Au départ du jeu, les animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu, les groupes de joueurs déambulent en centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin, les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs.

Cette année chaque groupe devra choisir entre le camp de Lupin, et le camp de Monte Cristo !

Infos pratiques

• Billetterie https://www.billetweb.fr/lupin26-beaune

• Départs prévus à 13h30, 14h et 14h30, place Carnot

• Durée 2h30 en moyenne

• Tarifs 19 € par adulte, 10 € adolescents (12-15 ans), gratuit pour moins de 12 ans. -10% de réduction pour équipe de 5 joueurs ou plus. .

Départs place Carnot Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lupin contre Monte Cristo escape game géant dans la ville

L’événement Lupin contre Monte Cristo escape game géant dans la ville Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1