L’Usine des Tramways, de l’industrie à la culture RDV devant cheminée Usine des Tramways Pau

L’Usine des Tramways, de l’industrie à la culture

Usine des Tramways Pont Lalanne Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Découvrez l’ancienne usine des Tramways et son passé industriel et sa transformation en lieu de conservation et de culture. .

+33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

