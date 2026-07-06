Luso Rhythm Weekender : Scuru Fitchadu + Xexa + Dj Lycox Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:30 – 23:59

Gratuit : non 12€ Tout public

Après Nippon Rhythm Weekender l’an dernier, Les Machines de l’île, La Days et Trempo s’associent pour mettre à l’honneur des artistes qui explorent les rythmes et les langues au travers d’approches contemporaines. Du Funana à la Batida, de l’afro hard bass au punk, du kizomba au kuduro : Luso Rhythm Weekender invite à découvrir ces scènes en pleine effervescence.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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