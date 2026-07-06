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Luso Rhythm Weekender : Scuru Fitchadu + Xexa + Dj Lycox Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Luso Rhythm Weekender : Scuru Fitchadu + Xexa + Dj Lycox Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Trempo - La Fabrique Ile de Nantes
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:30 – 23:59
Gratuit : non 12€ Tout public 

Après Nippon Rhythm Weekender l’an dernier, Les Machines de l’île, La Days et Trempo s’associent pour mettre à l’honneur des artistes qui explorent les rythmes et les langues au travers d’approches contemporaines. Du Funana à la Batida, de l’afro hard bass au punk, du kizomba au kuduro : Luso Rhythm Weekender invite à découvrir ces scènes en pleine effervescence.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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