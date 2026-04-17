LUST in Sarreguemines Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Sarreguemines

LUST in Sarreguemines

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 23:30:00

Date(s) :

2026-05-07

LUST in Sarreguemines, soirée d’ouverture une nuit, mille surprises.

Programme de la soirée

– Teresa Minnillo, guitariste et chanteuse.

– Jean sans Terre entre naufrages et royaume spectacle musical.

– Julie Castaing pianiste et chanteuse.

– Cyrielle Knoepfel humoriste.

Apéritif dînatoire offert, boissons en vente sur place.

Réservez votre place https://www.helloasso.com/associations/collectif-pour-un-service-civique-europeen-csce/evenements/soiree-d-ouverture-lust-in-sarreguemines-2026Tout public

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Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 65 15 02 82 jeremie.piquet@service-civique-europeen.com

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English :

LUST in Sarreguemines, opening night one night, a thousand surprises.

Evening program:

– Teresa Minnillo, guitarist and singer.

– Jean sans Terre between shipwreck and kingdom: musical show.

– Julie Castaing: pianist and singer.

– Cyrielle Knoepfel: humorist.

Complimentary aperitif, drinks available on site.

Reserve your place: https://www.helloasso.com/associations/collectif-pour-un-service-civique-europeen-csce/evenements/soiree-d-ouverture-lust-in-sarreguemines-2026

L’événement LUST in Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES