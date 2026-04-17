LUST in Sarreguemines Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines
LUST in Sarreguemines Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines jeudi 7 mai 2026.
Sarreguemines
LUST in Sarreguemines
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 23:30:00
Date(s) :
2026-05-07
LUST in Sarreguemines, soirée d’ouverture une nuit, mille surprises.
Programme de la soirée
– Teresa Minnillo, guitariste et chanteuse.
– Jean sans Terre entre naufrages et royaume spectacle musical.
– Julie Castaing pianiste et chanteuse.
– Cyrielle Knoepfel humoriste.
Apéritif dînatoire offert, boissons en vente sur place.
Réservez votre place https://www.helloasso.com/associations/collectif-pour-un-service-civique-europeen-csce/evenements/soiree-d-ouverture-lust-in-sarreguemines-2026Tout public
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Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 65 15 02 82 jeremie.piquet@service-civique-europeen.com
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English :
LUST in Sarreguemines, opening night one night, a thousand surprises.
Evening program:
– Teresa Minnillo, guitarist and singer.
– Jean sans Terre between shipwreck and kingdom: musical show.
– Julie Castaing: pianist and singer.
– Cyrielle Knoepfel: humorist.
Complimentary aperitif, drinks available on site.
Reserve your place: https://www.helloasso.com/associations/collectif-pour-un-service-civique-europeen-csce/evenements/soiree-d-ouverture-lust-in-sarreguemines-2026
L’événement LUST in Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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