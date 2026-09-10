Lutter contre la précarité énergétique, Lille, Lille

Informations pratiques

Lutter contre la précarité énergétique Vendredi 18 septembre, 14h00 Lille Nord

Atelier gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Lutter contre la précarité énergétique

Cet atelier pratique propose de découvrir des petits équipements permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire sa facture d’énergie et d’améliorer le confort dans le logement.

Vendredi 18 septembre 2026 – 14h à 16h

Atelier pratique – Max 8

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : logo Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]

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