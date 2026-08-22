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AGENDA · Montmoreau

Lutz EternA Trio Concert Église Saint-Denys de Montmoreau Montmoreau

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Denys de Montmoreau · Montmoreau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église Saint-Denys de Montmoreau
Adresse
4 rue du Boulivent
Ville
16190 Montmoreau
Département
Charente
Tarif
10 10 10

Montmoreau

Lutz EternA Trio Concert

Église Saint-Denys de Montmoreau 4 rue du Boulivent Montmoreau Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Musiques du monde avec Lutz EternA Trio pour les Journées européennes du Patrimoine.
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Église Saint-Denys de Montmoreau 4 rue du Boulivent Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 71 94  roland.eluerd@free.fr

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English :

World music with the Lutz EternA Trio for European Heritage Days.

L’événement Lutz EternA Trio Concert Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente

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