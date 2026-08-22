Lutz EternA Trio Concert Église Saint-Denys de Montmoreau Montmoreau

Informations pratiques

Montmoreau

Lutz EternA Trio Concert

Église Saint-Denys de Montmoreau 4 rue du Boulivent Montmoreau Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Musiques du monde avec Lutz EternA Trio pour les Journées européennes du Patrimoine.

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Église Saint-Denys de Montmoreau 4 rue du Boulivent Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 71 94 roland.eluerd@free.fr

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English :

World music with the Lutz EternA Trio for European Heritage Days.

L’événement Lutz EternA Trio Concert Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente