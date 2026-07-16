LUX Tour – Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn, Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

LUX Tour – Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn 26 et 27 juin 2027 Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-26T10:00:00+02:00 – 2027-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-27T10:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:00:00+02:00

LUX Tour

A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.

La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.

La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France

LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX