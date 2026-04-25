Lux’Trail Stade Maroselli Luxeuil-les-Bains
Lux’Trail Stade Maroselli Luxeuil-les-Bains dimanche 31 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Lux’Trail
Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:20:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Participez au Lux’Trail au départ du Stade Maroselli à partir de 8h20. Parcours course 2 km chrono sur 7 km 14km et 28,5 km. Parcours marche 2 km 7km et 14 km.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions sur www.m-chrono.fr .
Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 64 52 luxtrail2026@gmail.com
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English : Lux’Trail
L’événement Lux’Trail Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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