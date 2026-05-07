LY Neissy Noreah | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

LY Neissy Noreah | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Scène Factory Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:15:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Noreah (elle), Ly (il) et Neissy (elle) rejoignent la grande famille des lauréat.es Rappeuses en Liberté !

.

Place du 1er Mai Festival Europavox Scène Factory Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noreah (she), Ly (he) and Neissy (she) join the big family of Rappeuses en Liberté winners!

L’événement LY Neissy Noreah | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-07 par Clermont Auvergne Volcans