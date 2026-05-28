Lycée international Jeanne-d’Arc, Lycée international Jeanne d’Arc, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Lycée international Jeanne-d’Arc Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30, 10h30, 11h00, 12h00, 13h30, 14h00, 15h00, 15h30, 16h30 Lycée international Jeanne d’Arc Puy-de-Dôme

Durée visites environ 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le lycée de jeunes filles Jeanne-d’Arc a été ouvert en mars 1899 et ses plans ont été conçus par l’architecte Jean Teillard. Trois façades entourent la cour d’honneur et la façade centrale abrite une chapelle. Sur l’un des vitraux, Jeanne d’Arc apparaît en armure.

Lycée international Jeanne d’Arc 28 Rue Delarbre, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le lycée de jeunes filles Jeanne-d’Arc a été ouvert en mars 1899 et ses plans ont été conçus par l’architecte Jean Teillard. Trois façades entourent la cour d’honneur et la façade centrale abrite une…

© Lycée International Jeanne d’Arc