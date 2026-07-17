Lymph Blood Story 9424 KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Lymph Blood Story 9424

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h30. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

KLAP & Les Petites Scènes Ouvertes.

Glossectomie vient du grec glôssa, la langue et ektomein, couper, soit couper la langue, une intervention que subit Julie Botet à l’âge de quatre ans suite à la prolifération d’une malformation congénitale rare à la langue. Lymph Blood Story 9424 prend comme point de départ cette histoire intime, ce débordement de lymphe et de sang inattendu, qui a perturbé, orienté le rapport au langage, aux mots, et à la voix de l’artiste. Le solo -danse, théâtre et photographie- se présente sous la forme d’un freak show autobiographique.









En s’appropriant et en détournant les codes et mises en scène d’exhibition, la chorégraphe met en question la nature de la réception des freak shows, à la lisière entre fascination et pitié, entre désir et dégoût. Soulignant le paradoxe de cette forme qui expose des monstres tout en rendant existant et visible le hors norme, la pièce s’empare de la question de la normativité des visages et du sentiment complexe d’être le monstre, entre bête de foire et cas d’école.













Conception artistique, chorégraphie et interprétation Julie Botet

Ecriture Elsa Eskenazi & Pauline Fontaine .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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KLAP & Les Petites Sc%E8nes Ouvertes.

L’événement Lymph Blood Story 9424 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille