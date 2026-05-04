Lyon Lyon Vendredi 5 juin, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00

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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/TfEa077k3N/hec-paris-emba-en-personne-11-meeting-a-lyon-5-juin-2026-4a26bFwgRw/overview

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