Lyon Lyon
Lyon Lyon vendredi 5 juin 2026.
Lyon Lyon Vendredi 5 juin, 09h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00
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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/TfEa077k3N/hec-paris-emba-en-personne-11-meeting-a-lyon-5-juin-2026-4a26bFwgRw/overview
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