M.I.A.M!#6 Jardin du 38 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:00 – 22:00

Gratuit : oui gratuit réservations pour le Grand Banquet du dimache 5 juillet vivement conseilléhttps://www.helloasso.com/associations/lolab/evenements/le-grand-banquet-de-m-i-a-m-6 Tout public – Age maximum : 99

MIAM! #6 : La Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable revient à Nantes !LOLAB et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à la 6ème édition de MIAM!. Ce festival unique en son genre, qui fusionne créations artistiques et plaisirs de la table, se déploiera les 3, 4 et 5 juillet 2026 au cœur du Jardin du 38Breil, à Nantes.MIAM! n’est pas un festival comme les autres. C’est un espace de rencontre où la culture se déguste autant qu’elle se regarde. Entièrement gratuit, l’événement invite les habitants et les curieux à s’approprier l’espace public autour de propositions artistiques insolites et de moments de partage culinaire.Au menu de M.I.A.M!#6, plus de 10 spectacles vivants (arts de rue, danse, théâtre, performances), un vide-greniers, un grand banquet participatif…Le programme :vendredi 3 juillet à partir de 18h00 : création croisée entre la cie Ecart et la Cie Moradi : Viens chez moi, je t’invite à manger (ainsi que samedi à 11h et dimanche à midi)Tortillas Tamponées par les Editions PalourdesFlash Mode par Marie & Alponse (défilé de mode dansé en musique)Un os dans le cosmos de la cie Maboul Distorsion samedi 4 juillet dès 09h00 : Vide-greniers avec l’association les Invent’artsAu 4 coins, solo du danseur Rodolphe Toupinrencontres artistiques de proximités avec les projets Tsoin Toin de Stomach Company et Féminin(s) de la cie Quat’Le Risotto de Stuttgart de Wilfreid Hildebrandt (concert proposé par La Bouche d’Air) dimanche 5 juillet à partir de 12h00 : le Grand BanquetLourdes de la cie Les EncombrantesMytho-Man (d’après Le Menteur de Pierre Corneille) avec Solenn Maldeme et Bryan Mbenja Ebanga, mise en scène Marion Thomas en partenariat avec le TU Nantes

Jardin du 38 Nantes 44036

0240679536 http://www.lolab.org/miam2026



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