M Pokora – Adrenaline Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

M Pokora – Adrenaline Tour Dimanche 20 septembre, 19h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

49 € à 95 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Concert

En 2025/2026, après la succès de sa tournée des 20 ans, M. Pokora revient avec Adrénaline Tour : un spectacle époustouflant, mêlant une scénographie innovante, des performances scéniques exceptionnelles et une énergie contagieuse, pour offrir un moment unique de partage et d’émotions inoubliables.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/M%20POKORA-22011 »}]

Concert Zénith