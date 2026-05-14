Ma belle cousine, Bussy et madame Sévigné Le village Roussas
Ma belle cousine, Bussy et madame Sévigné Le village Roussas vendredi 12 juin 2026.
Roussas
Ma belle cousine, Bussy et madame Sévigné
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La marquise Marie de Sévigné et son cousin Roger de Bussy Rabutin échangent des lettres émouvantes, traversent des turbulences politiques et réconcilient leurs différends.
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
The Marquise Marie de Sévigné and her cousin Roger de Bussy Rabutin exchange moving letters, weather political turbulence and reconcile their differences.
L’événement Ma belle cousine, Bussy et madame Sévigné Roussas a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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