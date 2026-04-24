Ma belle ortie ! Ferme communale de Montarmin Luzy
Ma belle ortie ! Ferme communale de Montarmin Luzy mercredi 6 mai 2026.
Luzy
Ma belle ortie !
Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 13:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Ma belle ortie ! Préparation de purin d’ortie et dégustations à base d’orties.
De 10h à 13h30 au Jardin Commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy. Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49.
Participation libre avec adhésion obligatoire dès la deuxième .
Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com
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English : Ma belle ortie !
L’événement Ma belle ortie ! Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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