Ma belle ortie ! Ferme communale de Montarmin Luzy

Luzy

Ma belle ortie !

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 13:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Ma belle ortie ! Préparation de purin d’ortie et dégustations à base d’orties.

De 10h à 13h30 au Jardin Commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy. Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49.

Participation libre avec adhésion obligatoire dès la deuxième .

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com

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English : Ma belle ortie !

L’événement Ma belle ortie ! Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan