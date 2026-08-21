AGENDA · Saint-Brieuc
Ma bibliothèque en folie, Bibliothèque Albert Camus, Saint-Brieuc
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Albert Camus · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Ma bibliothèque en folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Albert Camus Côtes d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Un accueil personnalisé, autour d’un café, pour vous présenter nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…
Bibliothèque Albert Camus 35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296012091 https://mediathequesdelabaie.fr
Biblis en folie 2026
©Sylvain_Le_Lepvrier
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Balade La Vallée du Gouédic, Toute une Histoire Point d’accueil du festival Saint-Brieuc 22 août 2026
- Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille Saint-Brieuc 23 août 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 25 août 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 27 août 2026
- Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc 1 septembre 2026