Ma bibliothèque en folie, Bibliothèque Albert Camus, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Ma bibliothèque en folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Albert Camus Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un accueil personnalisé, autour d’un café, pour vous présenter nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…

Bibliothèque Albert Camus 35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296012091 https://mediathequesdelabaie.fr

Biblis en folie 2026

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