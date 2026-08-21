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Ma bibliothèque en folie, Bibliothèque Albert Camus, Saint-Brieuc

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Albert Camus · Saint-Brieuc

Ma bibliothèque en folie, Bibliothèque Albert Camus, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Albert Camus
Adresse
35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes d'Armor

Ma bibliothèque en folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Albert Camus Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un accueil personnalisé, autour d’un café, pour vous présenter nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…

Bibliothèque Albert Camus 35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296012091 https://mediathequesdelabaie.fr
Biblis en folie 2026

©Sylvain_Le_Lepvrier

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