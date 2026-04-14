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AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille Saint-Brieuc

dimanche 23 août 2026 · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Vallée de Gouédic
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille

Vallée de Gouédic Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Une bibliothèque éphémère qui accueille tous les publics sous le grand saule durant le Mille.   .

Vallée de Gouédic Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19 

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English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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