Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille

Vallée de Gouédic Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Une bibliothèque éphémère qui accueille tous les publics sous le grand saule durant le Mille. .

Vallée de Gouédic Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19

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English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Le Mille Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme