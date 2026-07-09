Découverte du théatre d’improvisation Plérin Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Découverte du théatre d’improvisation Plérin

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:15:00

fin : 2026-08-12 20:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Un moment de partage et de complicité autour du théâtre d’impro. L’impro c’est un peu

comme du théâtre, mais… sans texte, ni décor imposé ou répétition. Tout se crée en direct, à

partir de rien (ou presque) un mot, une situation, une contrainte… A partir de 16 ans. .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Découverte du théatre d’improvisation Plérin Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme