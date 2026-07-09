Découverte du théatre d’improvisation Plérin Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
mercredi 12 août 2026 · Espace Part'AgeS · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Découverte du théatre d’improvisation Plérin
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:15:00
fin : 2026-08-12 20:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Un moment de partage et de complicité autour du théâtre d’impro. L’impro c’est un peu
comme du théâtre, mais… sans texte, ni décor imposé ou répétition. Tout se crée en direct, à
partir de rien (ou presque) un mot, une situation, une contrainte… A partir de 16 ans. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Découverte du théatre d’improvisation Plérin Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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