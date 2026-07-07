Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles

Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Atelier abat-jour à partir de toile de parapluie recyclée à la boutique éphémère Bobine et Patine.

Animation proposée par Pluie et toiles. Sur inscription. .

Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 03 08 50

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English :

L’événement Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme