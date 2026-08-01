36ème Nuit des Etoiles 2026 Rue des Fontaines Rue de la Ville Rault Saint-Brieuc
vendredi 7 août 2026 · Rue des Fontaines Rue de la Ville Rault · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
36ème Nuit des Etoiles 2026
Rue des Fontaines Rue de la Ville Rault Esplanade de l’église Terrain des Sports Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
7 août, en après-midi, de 14h00 à 18h00 Esplanade de l’église de La Méaugon, atelier sur les dangers de l’observation solaire visuelle, fabrication de filtres solaires, avec une mini exposition sur ce sujet. Observation du Soleil avec des moyens simples et des instruments optiques en prévision de l’éclipse. En soirée à partir de 22h30 Terrain des sports observation du ciel
8 Aout de 14h00 à 18h00 Esplanade de l’église de La Méaugon, Atelier solaire en prévision de l’éclipse
De 18h30 à 21 h00, dans l’église de La Méaugon, concert d’Anne Le Bot et de son groupe les filles du vent , intitulé Lettres aux étoiles .
En soirée à partir de 22h30 Terrain des sports de La Méaugon observation du ciel .
Rue des Fontaines Rue de la Ville Rault Esplanade de l’église Terrain des Sports Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 43 61
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English :
L’événement 36ème Nuit des Etoiles 2026 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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