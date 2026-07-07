Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite Square Barillot Saint-Brieuc
jeudi 6 août 2026 · Square Barillot · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite
Square Barillot Rue Camille Desmoulins Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans leur monde, les spectacles sont désormais interdits. Toto & Boby, compagnons d’un cirque démantelé par les autorités, sont activement recherchés… Après des jours d’errance, ils tombent nez à nez avec un public…
Cie Les Diaboliks. .
Square Barillot Rue Camille Desmoulins Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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