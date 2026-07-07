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AGENDA · Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite Square Barillot Saint-Brieuc

jeudi 6 août 2026 · Square Barillot · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Square Barillot
Adresse
Rue Camille Desmoulins
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite

Square Barillot Rue Camille Desmoulins Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Dans leur monde, les spectacles sont désormais interdits. Toto & Boby, compagnons d’un cirque démantelé par les autorités, sont activement recherchés… Après des jours d’errance, ils tombent nez à nez avec un public…
Cie Les Diaboliks.   .

Square Barillot Rue Camille Desmoulins Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes PsSs ! Artistes en Fuite Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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