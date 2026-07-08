Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Da Gouskate !

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Deux skateurs et une danseuse explorent la richesse de deux univers que tout semble opposer la danse bretonne et le monde du skate ! Dans un décor rétro accompagné d’une ambiance sonore décalée, Da Gouskate ! célèbre une jeunesse joyeuse, résistante et créative. Cie C’hoari. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Da Gouskate ! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme