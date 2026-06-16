Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 5 août 2026.
Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Festival dont le but est de faire découvrir à tous la culture musicale axée autours de l’orgue.
En août et septembre
– 5 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) François-Xavier Kernin Baryton et Orgue
– 12 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Marie-Eve Gouin et Etienne Pierron. Soprano et orgue
– 19 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Jordan English Orgue
– 26 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) François-Xavier Kernin Orgue
– 2 septembre 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Gilles Le Brazidec & Pascal Tuffery. Trompette et Orgue Interprètes Gilles LE BRAZIDECTrompette, Enseignant au Conservatoire de Saint-Brieuc Pascal TUFFERY Orgue .
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Mercredis de l’Orgue Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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