Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 5 août 2026.

Saint-Brieuc

Mercredis de l’Orgue

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Festival dont le but est de faire découvrir à tous la culture musicale axée autours de l’orgue.

En août et septembre

– 5 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) François-Xavier Kernin Baryton et Orgue

– 12 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Marie-Eve Gouin et Etienne Pierron. Soprano et orgue

– 19 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Jordan English Orgue

– 26 août 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) François-Xavier Kernin Orgue

– 2 septembre 2026 (Cathédrale Saint-Étienne) Gilles Le Brazidec & Pascal Tuffery. Trompette et Orgue Interprètes Gilles LE BRAZIDECTrompette, Enseignant au Conservatoire de Saint-Brieuc Pascal TUFFERY Orgue .

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Mercredis de l’Orgue Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme