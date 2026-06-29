Stage Kayak Section kayak MJC du Plateau Saint-Brieuc
Stage Kayak Section kayak MJC du Plateau Saint-Brieuc lundi 20 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Stage Kayak
Section kayak MJC du Plateau 4 Rue du Moulin à Papier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03
Venez apprendre ou perfectionner votre pratique du kayak dans un cadre exceptionnel.
Encadré par des moniteurs passionnés, profitez d’un moment sportif, convivial et riche en découvertes sur l’eau.
Sur inscription auprès de la MJC du Plateau. .
Section kayak MJC du Plateau 4 Rue du Moulin à Papier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 54 55 70
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English :
L’événement Stage Kayak Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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