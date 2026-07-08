Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson Domaine de Cesson Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson

Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Avec War Dro an Natur

Après des décennies d’abandon, la nature a repris ses droits dans le domaine historique de la tour de Cesson. Nous vous proposons de voir comment nature et sites anthropisés peuvent jouer une partition insolite.

Prévoir des chaussures confortables adaptées à la balade en forêt. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Sur inscription auprès des Archives Municipales. .

Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme