Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson Domaine de Cesson Saint-Brieuc
jeudi 23 juillet 2026 · Domaine de Cesson · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Avec War Dro an Natur
Après des décennies d’abandon, la nature a repris ses droits dans le domaine historique de la tour de Cesson. Nous vous proposons de voir comment nature et sites anthropisés peuvent jouer une partition insolite.
Prévoir des chaussures confortables adaptées à la balade en forêt. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Sur inscription auprès des Archives Municipales. .
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Guidée Visite Naturaliste au Domaine de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 9 juillet 2026