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AGENDA · Saint-Brieuc

Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

jeudi 9 juillet 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
17:00
Lieu
Villa Rohannec'h
Adresse
9 rue de Rohannec'h
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes ! Venez flâner tranquillement et vous poser dans un des salons, soit pour jouer soit pour bouquiner, ou les deux !

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