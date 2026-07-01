AGENDA · Saint-Brieuc
Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
jeudi 9 juillet 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes ! Venez flâner tranquillement et vous poser dans un des salons, soit pour jouer soit pour bouquiner, ou les deux !
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