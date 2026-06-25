Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc
mercredi 8 juillet 2026 · L'Écaille & Le Grès · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Atelier Aquarelle
L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11
Vous souhaitez vous détendre en peignant à l’aquarelle, mais vous ne savez pas peindre ?
Ça tombe bien, je vous guide !
Rejoignez-moi pour un atelier tout en douceur avec la réalisation, pas à pas, d’une planche de coquillages à l’aquarelle.
Deux heures pour prendre du temps pour vous et pour créer.
Un moment en petit groupe pour le côté cosy
Un espace pour vous poser et prendre du temps pour vous.
Le tout entouré de conseils, d’astuces et de bienveillance
Et à la fin vous repartez avec votre création !
Tout le matériel est fourni, livret d’astuces offert. Une boisson comprise.
Ouvert aux novices à partir de 16 ans. Sur inscription. .
L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Saint-Brieuc 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12
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English :
L’événement Atelier Aquarelle Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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