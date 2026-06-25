Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier Aquarelle

L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11

Vous souhaitez vous détendre en peignant à l’aquarelle, mais vous ne savez pas peindre ?

Ça tombe bien, je vous guide !

Rejoignez-moi pour un atelier tout en douceur avec la réalisation, pas à pas, d’une planche de coquillages à l’aquarelle.

Deux heures pour prendre du temps pour vous et pour créer.

Un moment en petit groupe pour le côté cosy

Un espace pour vous poser et prendre du temps pour vous.

Le tout entouré de conseils, d’astuces et de bienveillance

Et à la fin vous repartez avec votre création !

Tout le matériel est fourni, livret d’astuces offert. Une boisson comprise.

Ouvert aux novices à partir de 16 ans. Sur inscription. .

L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Saint-Brieuc 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Aquarelle Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme