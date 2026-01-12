Festival Bulles à Croquer Quai Armez Saint-Brieuc

Festival Bulles à Croquer

Quai Armez Carré Rosengart Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Festival de bandes dessinées.

Venez rencontrer vos auteurs préférés lors du festival de Bandes dessinées Bulles à Croquer !

Programme à venir. .

English : Festival Bulles à Croquer

