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Animation Sortie Coucher de Soleil Section kayak MJC du Plateau Saint-Brieuc

Animation Sortie Coucher de Soleil Section kayak MJC du Plateau Saint-Brieuc vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Section kayak MJC du Plateau
Adresse
4 Rue du Moulin à Papier
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Sortie Coucher de Soleil

Section kayak MJC du Plateau 4 Rue du Moulin à Papier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-30 2026-07-31

Embarquez pour une balade au fil de l’eau et admirez les couleurs du coucher de soleil.
Un moment de détente et d’évasion en pleine nature.
Matériel fourni. Savoir nager est obligatoire.
Sur inscription auprès de la MJC du Plateau.   .

Section kayak MJC du Plateau 4 Rue du Moulin à Papier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 54 55 70 

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English :

L’événement Animation Sortie Coucher de Soleil Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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