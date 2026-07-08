Balade Par les Chemins de Berrien Chèvrerie Ferme ar Goued Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Balade Par les Chemins de Berrien

Chèvrerie Ferme ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Balade patrimoniale et bucolique dans le Far Ouest briochin, à la frontière dessinée par le Gouët.

Julie Morvan de Guimauve et Aubépine, botaniste professionnelle, nous initiera à la reconnaissance et à l’utilisation gastronomique et médicale des végétaux présents sur ce parcours une véritable bouffée de verdure !

En partenariat avec le comité de quartier des Villages.

Prévoir des chaussures de marche, une gourde et chapeau en cas de chaleur. Sur inscription auprès des Archives Municipales. .

Chèvrerie Ferme ar Goued 95 Rue de Berrien Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Balade Par les Chemins de Berrien Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme