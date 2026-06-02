La Boum de l’été ! Saint-Brieuc
La Boum de l’été ! Saint-Brieuc vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Brieuc
La Boum de l’été !
Salle du Grimolet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une après-midi de danse concoctée spécialement pour les familles et leurs enfants. Participez à ce beau moment de partage entre petits et grands ! .
Salle du Grimolet Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00
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English :
L’événement La Boum de l’été ! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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