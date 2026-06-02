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La Boum de l’été ! Saint-Brieuc

La Boum de l’été ! Saint-Brieuc vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Salle du Grimolet

Ville : 22440 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

La Boum de l’été !

Salle du Grimolet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Une après-midi de danse concoctée spécialement pour les familles et leurs enfants. Participez à ce beau moment de partage entre petits et grands !   .

Salle du Grimolet Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00 

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English :

L’événement La Boum de l’été ! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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