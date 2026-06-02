Initiation à la marche nordique Ploufragan Saint-Brieuc
Initiation à la marche nordique Ploufragan Saint-Brieuc mardi 21 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Initiation à la marche nordique Ploufragan
Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
L’association vous propose une initiation à la marche nordique pour venir découvrir cette activité de plein air dont les bienfaits sont recommandés pour le bien-être physique et mental ainsi que pour l’équilibre et la coordination.
Activité accessible à tous ceux qui aiment marcher dans la nature et rencontrer de nouvelles personnes.
S’équiper de chaussures de marche basse, de vêtements respirants adaptés à la météo du jour et d’une gourde d’eau. Prêt de bâtons. .
Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 48 05 48
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English :
L’événement Initiation à la marche nordique Ploufragan Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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