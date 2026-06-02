Saint-Brieuc

Initiation à la marche nordique Ploufragan

Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

L’association vous propose une initiation à la marche nordique pour venir découvrir cette activité de plein air dont les bienfaits sont recommandés pour le bien-être physique et mental ainsi que pour l’équilibre et la coordination.

Activité accessible à tous ceux qui aiment marcher dans la nature et rencontrer de nouvelles personnes.

S’équiper de chaussures de marche basse, de vêtements respirants adaptés à la météo du jour et d’une gourde d’eau. Prêt de bâtons. .

Esplanade Nelson Mandela Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 48 05 48

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English :

L’événement Initiation à la marche nordique Ploufragan Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme