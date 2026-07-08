Animation Bibliothèque Buissonière au Domaine de la Tour de Cesson Domaine de Cesson Saint-Brieuc
samedi 18 juillet 2026 · Domaine de Cesson · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Bibliothèque Buissonière au Domaine de la Tour de Cesson
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les bibliothécaires de Saint-Brieuc vous proposent une bibliothèque éphémère dans le parc nouvellement ouvert du domaine de la tour de Cesson, avec dans leurs valises des livres, revues, BD, journaux… Un moment de détente pour parents, enfants, grands- parents et tout public, avec vue sur baie.
Animation annulée en cas de pluie. .
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
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English :
L’événement Animation Bibliothèque Buissonière au Domaine de la Tour de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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