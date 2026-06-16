Découverte des jeux en bois bretons Saint-Brieuc
Découverte des jeux en bois bretons Saint-Brieuc mardi 21 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Découverte des jeux en bois bretons
2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Vous connaissez le Birinig, le Bazh Yod, le Billard Hollandais, la Grenouille ou encore la planche à palets ? Alors cet été, venez nous rencontrer sur le parvis de l’Office de Tourisme pour découvrir ces jeux traditionnels bretons. Au programme battre des quilles, renverser une bigoudène, ou encore nourrir la grenouille de palets… Mettez-vous au défi et partagez un bon moment en famille !
Gratuit, en accès libre, ouvert à tous .
2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50
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English :
L’événement Découverte des jeux en bois bretons Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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