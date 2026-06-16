Saint-Brieuc

Découverte des jeux en bois bretons

2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Vous connaissez le Birinig, le Bazh Yod, le Billard Hollandais, la Grenouille ou encore la planche à palets ? Alors cet été, venez nous rencontrer sur le parvis de l’Office de Tourisme pour découvrir ces jeux traditionnels bretons. Au programme battre des quilles, renverser une bigoudène, ou encore nourrir la grenouille de palets… Mettez-vous au défi et partagez un bon moment en famille !

Gratuit, en accès libre, ouvert à tous .

2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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English :

L’événement Découverte des jeux en bois bretons Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme