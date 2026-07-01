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AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Blind-Test Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

jeudi 30 juillet 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Mar'mousse Kav, Bar & Resto
Adresse
25 Rue Adolphe Le Bail
Ville
22190 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Blind-Test

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez trouver avant les autres l’artiste ou film, série tout ça !
Deuit da gavout a-raok ar re all an arzour, ar film, heuliad ha kement ‘zo !   .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57 

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English :

L’événement Animation Blind-Test Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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