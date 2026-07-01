Animation Blind-Test Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc
jeudi 30 juillet 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Blind-Test
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez trouver avant les autres l’artiste ou film, série tout ça !
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Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
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English :
L’événement Animation Blind-Test Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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