Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Playground Saint-Brieuc
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Playground
Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 19:45:00
Date(s) :
2026-07-24
Un solo lunaire et chaleureux de Miguel Rubio, mêlant mât chinois et arts du cirque, avec un système d’accroches collaboratives.
Cie Primavez. .
Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Playground Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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