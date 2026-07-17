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rencontre au coeur de l’exposition du peintre Guy Le Meaux Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

vendredi 24 juillet 2026 · Le Linteau Rouge · Saint-Brieuc

rencontre au coeur de l’exposition du peintre Guy Le Meaux Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
20:00
Lieu
Le Linteau Rouge
Adresse
09, rue Jouallan
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Mérédith le Dez, écrivaine, et Jean-Pascal Léger, écrivain et commissaire de l’exposition Guy Le Meaux, vont nous faire découvrir le travail du peintre. Une véritable immersion dans une oeuvre qui se compose de 6 thèmes [ cartographie ] [ empreintes ] [ stèles ] [ légende équestre ] [ croix ] [ fusains ]

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