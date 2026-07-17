AGENDA · Saint-Brieuc
rencontre au coeur de l’exposition du peintre Guy Le Meaux Le Linteau Rouge Saint-Brieuc
vendredi 24 juillet 2026 · Le Linteau Rouge · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Mérédith le Dez, écrivaine, et Jean-Pascal Léger, écrivain et commissaire de l’exposition Guy Le Meaux, vont nous faire découvrir le travail du peintre. Une véritable immersion dans une oeuvre qui se compose de 6 thèmes [ cartographie ] [ empreintes ] [ stèles ] [ légende équestre ] [ croix ] [ fusains ]
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