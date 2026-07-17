rencontre au coeur de l’exposition du peintre Guy Le Meaux Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

Informations pratiques

Mérédith le Dez, écrivaine, et Jean-Pascal Léger, écrivain et commissaire de l’exposition Guy Le Meaux, vont nous faire découvrir le travail du peintre. Une véritable immersion dans une oeuvre qui se compose de 6 thèmes [ cartographie ] [ empreintes ] [ stèles ] [ légende équestre ] [ croix ] [ fusains ]