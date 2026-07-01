Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Les Chroniques POP

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Entre danse, texte et chansons, Les Chroniques POP font appel à la mémoire collective et empruntent leurs références à la publicité, au cinéma, à la musique, à la société… Les interprètes incarnent, le temps de quelques secondes, une foultitude de personnes sans qu’on en dessine précisément les frontières. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Les Chroniques POP Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme