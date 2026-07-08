AGENDA · Saint-Brieuc
Animation Caravane du Sport Rue de l’Europe Saint-Brieuc
lundi 27 juillet 2026 · Rue de l'Europe · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Caravane du Sport
Rue de l’Europe Place Alsdorf Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Activités multi-sports proposées par l’UFOLEP 22. .
Rue de l’Europe Place Alsdorf Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10
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English :
L’événement Animation Caravane du Sport Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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