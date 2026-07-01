Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Caravane du Sport

Rue Balzac Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Activités multi-sports proposées par l’UFOLEP 22. .

Rue Balzac Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10

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English :

L’événement Animation Caravane du Sport Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme