Animation Le Talisman du Domaine de la Tour de Cesson Domaine de Cesson Saint-Brieuc
mercredi 29 juillet 2026 · Domaine de Cesson · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Le Talisman du Domaine de la Tour de Cesson
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05
Aidé par des personnages de bande dessinée, partez à la recherche d’un talisman qui vous permettra de découvrir de façon ludique le vrai trésor du domaine de la tour de Cesson son histoire et son patrimoine.
Prévoir des chaussures confortables adaptées à la balade en forêt. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
La durée de l’animation est entre 1h30 et 2h. Sur inscription auprès des Archives Municipales. .
Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
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English :
L’événement Animation Le Talisman du Domaine de la Tour de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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