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AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Caravane du Sport Rue Pinot Duclos Saint-Brieuc

vendredi 17 juillet 2026 · Rue Pinot Duclos · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Pinot Duclos
Adresse
Complexe Hélène Boucher
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Caravane du Sport

Rue Pinot Duclos Complexe Hélène Boucher Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24

Activités multi-sports proposées par l’UFOLEP 22.   .

Rue Pinot Duclos Complexe Hélène Boucher Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10 

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English :

L’événement Animation Caravane du Sport Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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