AGENDA · Saint-Brieuc
Animation Caravane du Sport Rue Pinot Duclos Saint-Brieuc
vendredi 17 juillet 2026 · Rue Pinot Duclos · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Caravane du Sport
Rue Pinot Duclos Complexe Hélène Boucher Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24
Activités multi-sports proposées par l’UFOLEP 22. .
Rue Pinot Duclos Complexe Hélène Boucher Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10
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English :
L’événement Animation Caravane du Sport Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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