Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc
Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc samedi 18 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Concours estivaux de Breizh pétanque
Terrain du Champ Bogard Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18
Concours par équipes en triplette. Ouvert à tous, licenciés ou non.
4 parties de 50 min + 2 mènes, gagnant contre gagnant. .
Terrain du Champ Bogard Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 31 43 96
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L’événement Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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