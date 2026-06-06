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Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc

Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Terrain du Champ Bogard

Ville : 22440 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Concours estivaux de Breizh pétanque

Terrain du Champ Bogard Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-18

Concours par équipes en triplette. Ouvert à tous, licenciés ou non.
4 parties de 50 min + 2 mènes, gagnant contre gagnant.   .

Terrain du Champ Bogard Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 31 43 96 

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English :

L’événement Concours estivaux de Breizh pétanque Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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