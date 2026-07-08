Balade Contée Contes Crépusculaires au Domaine de la Tour de Cesson Domaine de Cesson Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Balade Contée Contes Crépusculaires au Domaine de la Tour de Cesson

Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Avec Vassili Ollivro, conteur.

Entre chien et loup, entre terre et mer, il arrive qu’une silhouette se faufile pour nous raconter des histoires. Le temps d’une soirée, un univers magique s’ouvre à nous.

Et quel meilleur décor que le domaine de la tour de Cesson pour nous faire faire de beaux rêves ?

Prévoir des chaussures confortables adaptées à la balade en forêt. Visites déconseillées aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Sur inscription auprès des Archives Municipales. .

Domaine de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Balade Contée Contes Crépusculaires au Domaine de la Tour de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme